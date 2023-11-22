Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 22 ноября 2023Бывший СССР

Захарова уличила Запад в желании вымарать часть истории Украины

Захарова: Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, Запад обходит молчанием десятилетие Евромайдана и «не видит» эту дату. «Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора», — заявила Захарова.

Чтобы понимать происходящее на Украине, считает официальный представитель МИД, нужно знать предысторию этих событий. Запад, считает она, будет делать все, чтобы вымарать часть украинской истории, которая касается и Майдана в 2004 году, и событий 2013 года.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet написала, что если на Украине и будет новый Майдан, то лишь в результате действий Запада. Там также уверены, что «никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Долго их выкуривали» Раненый российский офицер подбил танк из гранатомета в бою с «Азовом»

      Ирина Шейк снялась в откровенном костюме для Zara

      Одна страна Азии захотела запустить прямые рейсы в Россию

      Российский мэр обматерил подчиненных за нерасторопность после урагана

      Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

      Новый президент Аргентины предупредил о гиперинфляции

      Россиянам посоветовали простой способ профилактики инсульта

      В России оценили влияние на рынок электроники запланированного утильсбора

      Оценена возможность усиления сокращения нефтедобычи ОПЕК+

      Си Цзиньпин примет в Пекине Володина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости