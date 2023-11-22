Захарова: Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года

Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, Запад обходит молчанием десятилетие Евромайдана и «не видит» эту дату. «Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора», — заявила Захарова.

Чтобы понимать происходящее на Украине, считает официальный представитель МИД, нужно знать предысторию этих событий. Запад, считает она, будет делать все, чтобы вымарать часть украинской истории, которая касается и Майдана в 2004 году, и событий 2013 года.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet написала, что если на Украине и будет новый Майдан, то лишь в результате действий Запада. Там также уверены, что «никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад».