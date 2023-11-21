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23:09, 21 ноября 2023Мир

Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от Запада

Cumhuriyet: Запад может совершить новый Майдан против Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый Майдан если и будет на Украине, то лишь в результате действий Запада. Об этом написала турецкая газета Cumhuriyet.

«И вот сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России», — сказано в статье.

Также журналисты предположили, что «никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад». В материале сказано, что военный конфликт на Украине при отсутствии успехов и коррупция в стране усиливают общественную напряженность.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что операция по смене президента Украины «Майдан-3», которую, по его словам, готовят российские спецслужбы, должна быть выполнена до конца года. При этом он вновь отверг возможность организации выборов, которые должны были пройти в стране в 2024 году.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что пережил «пять или шесть» покушений. Политик отметил, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации, и сравнил ее с первой вспышкой COVID-19.

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      Марина Совина
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