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15:58, 22 ноября 2023Мир

Захарова заявила о готовности МАГАТЭ сотрудничать с Россией по АЭС «Фукусима-1»

Захарова: МАГАТЭ подтвердило готовность сотрудничать с РФ по АЭС «Фукусима-1»

Фото: Kyodo / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность с 2024 года сотрудничать с российскими лабораториями для анализа проб воды, сброшенной с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы вместе с китайскими партнерами на площадке МАГАТЭ добиваемся от Японии прозрачных, транспарентных шагов и проявления высокого уровня транспарентности, предоставления заинтересованным государствам доступа ко всей интересующей их информации относительно сброса с АЭС "Фукусима-1" обработанной по методу ALPS воды в океан», — добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Россия рассчитывает на предоставление Японией данных по сбросу в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». По ее словам, российская сторона надеется, что Токио предоставит «всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса».

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      Максим Габриелян
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