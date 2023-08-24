Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 24 августа 2023Мир

Захарова потребовала у Японии данные по сбросу в океан воды с «Фукусимы-1»

Захарова: Россия рассчитывает на предоставление Японией данных по «Фукусиме-1»

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Россия рассчитывает на предоставление Японией данных по сбросу в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Рассчитываем, что правительство Японии проявит полную транспарентность в отношении влияния сброса воды, использовавшейся для охлаждения реактора АЭС "Фукусима-1", на состояние окружающей среды», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает, что Токио предоставит «всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса».

Ранее Япония пообещала вести три вида мониторинга при участии МАГАТЭ, а в случае превышения радиационного фона прекратить сброс очищенной воды с «Фукусимы-1». В свою очередь, в МАГАТЭ гарантировали, что будут регулярно информировать обеспокоенную решением Японии Корею о ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые высказался о гибели Пригожина. Чем ему запомнился основатель ЧВК?

    В Великобритании впервые провели трансплантацию донорской матки

    Женщина аннулировала заключенный по видеосвязи во время локдауна брак

    Полиция задержала избившего россиянку палками и завела на него дело

    Стали известны соперники Рублева и Медведева в первом круге US Open

    Названы преимущества российской ракеты «Изделие 305»

    Биржевые цены на газ в России рекордно выросли

    В России оценили опасность сброса воды с «Фукусимы»

    Зеленский пожаловался на несговорчивость западных партнеров

    Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости