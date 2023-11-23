41 строитель оказался на 11 дней погребен в тоннеле из-за оползня

В Индии 11-й день идет операция по спасению строителей из обрушившегося тоннеля

В небольшом индийском городе Уттаркаши, штат Уттаракханд, 11-й день идет операция по спасению строителей из обрушившегося автомобильного тоннеля. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Рабочие оказались погребены 12 ноября, когда из-за оползня обрушилась часть 4,5-километрового подземного тоннеля, который они строили. Преграда появилась примерно в 200 метрах от входа.

За спасательной операцией в режиме реального времени следят все главные индийские издания. Достать рабочих из тоннеля очень непросто из-за того, что строительство проходит в гористой местности. Буровые установки уже несколько раз перегревались, одна из них даже вышла из строя.

Тем не менее спасателям удалось наладить подачу кислорода строителям через трубу небольшого диаметра. Спустя некоторое время удалось пробурить трубу чуть большего диаметра, через которую строителям передавали сухой паек, а с понедельника, 20 ноября, им начали подавать горячее питание из риса и чечевицы через новую трубу диаметром 15,2 сантиметра. Рабочие поддерживают связь с родственниками по рациям и видеосвязи: в тоннель также доставили камеру.

Власти надеются, что операцию удастся завершить в четверг, 23 ноября. Сообщается, что бурение последнего участка возобновилось после шестичасовой задержки, случившейся, когда некий металлический предмет в завалах повредил лопасти буровой машины. Спасатели уже пробурили 46 метров, им осталось еще 12 метров.

Спасатели планируют сварить несколько труб, через которые смогут достать застрявших рабочих. На момент написания новости создан шестиметровый тоннель из труб. По нему спасатели залезут внутрь и вытащат строителей на носилках-каталках. На месте с вечера среды, 22 ноября, дежурит бригада из 15 врачей.

Тоннель, в котором застряли рабочие, является частью всесезонной дороги «Чардхам» — флагманского федерального проекта, соединяющего четыре индуистские святыни. Считается, что каждый исповедующий эту религию должен посетить эти места в течение жизни.

Летом 2018 года группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — застряли в пещере в провинции Чианграй на севере Таиланда. Они зашли туда, пока было сухо, однако вскоре начался ливень, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя десять дней, а достать сумели только через две недели. Илон Маск разработал мини-субмарину для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, но его разработку не использовали в ходе спасательной операции.