Найден способ обратить старение мозга

Nature Aging: найден способ обратить преждевременное старение мозга при COVID-19

Ученые Университета Квинсленда нашли способ обратить вспять клеточный процесс, вызванный инфекцией COVID-19, который способствует преждевременному старению мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Специалисты использовали органоиды мозга — трехмерные культуры тканей, выращенные в лаборатории из стволовых клеток человека, — для изучения влияния различных вариантов SARS-COV-2 на центральную нервную систему. Оказалось, что коронавирус ускоряет появление стареющих, или сенесцентных, клеток, которые естественным образом накапливаются в мозге по мере старения.

Такие клетки вызывают воспаление и дегенерацию тканей, в результате чего разиваются когнитивные нарушения, такие как затуманивание сознания и потеря памяти.

Были также обнаружены четыре препарата, которые избирательно уничтожают клетки старческого фенотипа: навитоклакс, ABT-737, физетин и смесь дазатиниба и кверцетина (D+Q). Они омолаживали мозг и снижали вероятность нейродегенеративных симптомов в органоидах, а также в мышиной модели, инфицированной COVID-19. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизм их действия.