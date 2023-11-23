Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:25, 23 ноября 2023Наука и техника

Найден способ обратить старение мозга

Nature Aging: найден способ обратить преждевременное старение мозга при COVID-19

Фото: Dr Hannah Leeson / AIBN

Ученые Университета Квинсленда нашли способ обратить вспять клеточный процесс, вызванный инфекцией COVID-19, который способствует преждевременному старению мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Специалисты использовали органоиды мозга — трехмерные культуры тканей, выращенные в лаборатории из стволовых клеток человека, — для изучения влияния различных вариантов SARS-COV-2 на центральную нервную систему. Оказалось, что коронавирус ускоряет появление стареющих, или сенесцентных, клеток, которые естественным образом накапливаются в мозге по мере старения.

Такие клетки вызывают воспаление и дегенерацию тканей, в результате чего разиваются когнитивные нарушения, такие как затуманивание сознания и потеря памяти.

Были также обнаружены четыре препарата, которые избирательно уничтожают клетки старческого фенотипа: навитоклакс, ABT-737, физетин и смесь дазатиниба и кверцетина (D+Q). Они омолаживали мозг и снижали вероятность нейродегенеративных симптомов в органоидах, а также в мышиной модели, инфицированной COVID-19. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизм их действия.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного на 22 года за каннибализм россиянина помиловали за участие в СВО

      Знаменитый тренер решил избавиться от особняка в Англии

      Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

      Туктамышева ответила на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

      Певица Глюкоза опубликовала видео в купальнике

      Россиянка девять лет получала пособия на несуществующего ребенка и попалась

      В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника за качание на стуле

      Россиянам в «Черную пятницу» предложили надгробия и траурные ленты со скидкой

      Раскрыто местонахождение сжегшего паспорт певца Шарлота после ареста

      Психолог назвала причины плохой успеваемости ребенка в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости