Четыре медсестры в отпуске случайно спасли мужчину с инфарктом в пещере

Четыре медсестры из США случайно спасли туриста с инфарктом в Австрии

Четыре жительницы США случайно спасли мужчину, у которого случился инфаркт во время экскурсии по пещере в Австрии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Медсестры из Канзас-Сити — Анжелика Шорт, Рэйчел Ауферт, Фэллон Ольф и Мег Грин — приехали в Европу в отпуск. Находясь в Австрии, они в составе тургруппы отправились осмотреть пещеру в Альпах.

Около входа в пещеру сидел мужчина, который, по словам американок, «выглядел больным». Сначала они подумали, что турист просто устал, однако вскоре он потерял сознание. Ольф тут же бросилась к мужчине, проверила пульс и поняла, что у него случился инфаркт.

Девушка тут позвала подруг, которые вызвали скорую и начали помогать ей реанимировать туриста. Американки делали ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до прибытия коллег. В итоге мужчине пришлось провести несколько операций на сердце, и сейчас он поправляется.

Более того, Мег Грин рассказала, что они с подругами не должны были ехать на ту экскурсию и оказались в нужное время в нужном месте совершенно случайно.

Ранее сообщалось, что в США четверо врачей из штата Флорида пошли поужинать и случайно спасли пожилого мужчину, у которого случился инфаркт. Сердечный приступ начался у американца, который сидел с докторами за соседним столиком.

