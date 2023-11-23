Демограф заявил о снижении числа абортов в России со времен Горбачева в 14 раз

Демограф Ракша: число абортов по желанию в России снизилось в 14 раз за 35 лет

Аборты в России с каждым годом делают все реже, а со времен правления первого президента СССР Михаила Горбачева — за 35 лет — количество прерываний беременности не по медицинским показаниям сократилось в 14 раз. Об этом заявил демограф Алексей Ракша, мнение которого приводит РИА Новости.

Специалист пояснил, что эти данные подтверждает и отчет Минздрава России об итогах работы за 2022 год.

«В 2016-м Минздрав включил в общую статистику все причины прерывания беременности, в том числе естественные. По данным на 2022 год, из 500 тысяч абортов 200 тысяч произошли по естественным причинам. Искусственных абортов — около 300 тысяч, из них только 120 тысяч по желанию женщины», — уточнил Ракша.

Несмотря на это, рождаемость в России не увеличивается. Эксперт предположил, что все складывается из совокупности факторов.

Ракша напомнил, что последний пик рождаемости в стране наблюдался в 2016-м, когда подходил срок окончания программы материнского капитала.

«Это побудило семьи, которые еще не успели получить деньги за второго ребенка, родить, пока не поздно. Потом программу продлили, и рождаемость рухнула: необходимости спешить больше не было», — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение частных клиник республики об отказе от проведения абортов, назвав эту инициативу важной.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что уже в ближайшее время нижняя палата парламента рассмотрит законопроект об исключении искусственного прерывания беременности из числа услуг, предоставляемых коммерческими медорганизациями по всей России. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается парламентариями всех фракций.

Врач-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что подавляющее большинство абортов делают женщины, которые уже стали матерями и имеют одного, двоих и более детей. По словам специалиста, женщина, которой необходимо прервать беременность, как правило, находится в отчаянном положении. Поэтому запреты, усложняющие доступ к этой процедуре на легальных основаниях, могут привести к росту числа криминальных абортов.