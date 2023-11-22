Аксенов высказался об отказе частных клиник Крыма от проведения абортов

Аксенов поддержал решение частных клиник Крыма об отказе от проведения абортов

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение частных клиник республики об отказе от проведения абортов, назвав эту инициативу важной. Об этом политик написал в Telegram.

Он подчеркнул, что коммерческие медорганизации полуострва пришли к решению исключить прерывание беременности из списка услуг без участия органов власти. О том, будут ли предприняты подобные шаги на федеральном уровне, Аксенов сказать не смог. «Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся», — заявил он.

Глава Крыма считает необходимым формировать общественную позицию по вопросу абортов, а также вести работу с врачами и пациентами медучреждений, в том числе, с помощью социальной рекламы. «Нужно показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу», — заявил Аксенов.

Ранее все частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. Как заявил глава регионального Минздрава Константин Скорупский, руководителям коммерческих клиник было предложено убрать процедуру из перечня услуг, чтобы они могли внести свой вклад в улучшение демографической ситуации. В тот же день от лицензий на аборты отказались четыре из пяти частных клиник Курской области.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что уже в ближайшее время нижняя палата парламента рассмотрит законопроект об исключении искусственного прерывания беременности из числа услуг, предоставляемых коммерческими медорганизациями по всей России. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается парламентариями всех фракций.

Однако мнения депутатов касательно запрета абортов в частных клиниках разделились. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что вместо этого нужно усилить работу по поддержке и защите женщин, планирующих стать матерями. Для этого следует увеличивать пособия, а также строить детские больницы и развивать перинатальные центры. «Так люди будут понимать и ощущать заботу о детях. А не только [в Международный день защиты детей] 1 июня», — сказал он.

В свою очередь, врач-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что подавляющее большинство абортов делают женщины, которые уже стали матерями и имеют одного, двоих и более детей. По словам специалиста, женщина, которой необходимо прервать беременность, как правило, находится в отчаянном положении. Поэтому запреты, усложняющие доступ к этой процедуре на легальных основаниях, могут привести к росту числа криминальных абортов.