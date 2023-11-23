Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с Белым домом в Вашингтоне

WP: два человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от Белого дома

В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы. Среди пострадавших есть полицейский, сообщает газета Washington Post (WP).

«Офицер парковой полиции США и еще один человек пострадали в среду в стрельбе в округе Колумбия», — сказано в публикации.

Инцидент, как уточняется, произошел в центре города в пяти кварталах от Белого дома. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщают очевидцы, всего в ходе перестрелки прозвучало от шести до десяти выстрелов. Пока не установлено, является ли второй раненый возможным преступником, открывшим огонь по полицейскому.

В конце октября стало известно о перестрелке в американском штате Мэн. Как уточнил телеканал Fox News, перестрелки происходили в трех разных местах города Льюистон, в том числе в торговом центре и баре. Число жертв составило 22 человека.

Позже полиция установила личность подозреваемого в стрельбе. По данным правоохранителей, огонь мог открыть Роберт Кард 1983 года рождения. Полицейские призвали жителей остерегаться мужчину, поскольку он может иметь при себе оружие.