Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:43, 23 ноября 2023Мир

Два человека пострадали в результате стрельбы рядом с Белым домом в Вашингтоне

WP: два человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от Белого дома
СюжетСтрельба в США

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы. Среди пострадавших есть полицейский, сообщает газета Washington Post (WP).

«Офицер парковой полиции США и еще один человек пострадали в среду в стрельбе в округе Колумбия», — сказано в публикации.

Инцидент, как уточняется, произошел в центре города в пяти кварталах от Белого дома. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщают очевидцы, всего в ходе перестрелки прозвучало от шести до десяти выстрелов. Пока не установлено, является ли второй раненый возможным преступником, открывшим огонь по полицейскому.

В конце октября стало известно о перестрелке в американском штате Мэн. Как уточнил телеканал Fox News, перестрелки происходили в трех разных местах города Льюистон, в том числе в торговом центре и баре. Число жертв составило 22 человека.

Позже полиция установила личность подозреваемого в стрельбе. По данным правоохранителей, огонь мог открыть Роберт Кард 1983 года рождения. Полицейские призвали жителей остерегаться мужчину, поскольку он может иметь при себе оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир российского корабля погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ. Что известно о военном?

      Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег

      52-летняя ведущая вышла в свет в оголяющем тело наряде

      Экс-советник Белого дома взят под стражу из-за высказываний

      Хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю

      В США доверят ИИ принимать самостоятельные решения об уничтожении людей

      В Подмосковье на электроподстанции произошел пожар

      Избранный глава Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

      Белый дом забеспокоился из-за задержек голосования по Украине

      В США не увидели признаков теракта во взрыве автомобиля на границе с Канадой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости