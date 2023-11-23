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18:21, 23 ноября 2023Мир

Египет получил списки подлежащих освобождению ХАМАС и Израилем заложников

Al-Youm As-Sabia: Египет получил списки на освобождение от ХАМАС и Израиля

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Египет получил списки подлежащих освобождению исламистской группировкой ХАМАС и Израилем удерживаемых заложников. Об этом заявил глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван, сообщает Al-Youm As-Sabia в четверг, 23 ноября.

«Египет получил с палестинской и израильской сторон списки заключенных и пленных, которых планируется освободить завтра, в пятницу, во второй половине первого дня перемирия», — рассказал Рашван.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

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      Максим Габриелян
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