Египет получил списки подлежащих освобождению ХАМАС и Израилем заложников

Al-Youm As-Sabia: Египет получил списки на освобождение от ХАМАС и Израиля

Египет получил списки подлежащих освобождению исламистской группировкой ХАМАС и Израилем удерживаемых заложников. Об этом заявил глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван, сообщает Al-Youm As-Sabia в четверг, 23 ноября.

«Египет получил с палестинской и израильской сторон списки заключенных и пленных, которых планируется освободить завтра, в пятницу, во второй половине первого дня перемирия», — рассказал Рашван.

Ранее ХАМАС согласилось на сделку по освобождению по меньшей мере 50 заложников. Отмечается, что в обмен на заложников Израиль согласится на паузу в боевых действиях от 3 до 5 дней, а также увеличение гуманитарной помощи Газе и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.