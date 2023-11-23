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17:25, 23 ноября 2023Забота о себе

Эндокринолог предупредила о скрытых признаках болезней щитовидной железы

Врач Мамонтова назвала отеки и депрессию признаками болезней щитовидной железы

Фото: ᴇᴍɪ / Unsplash

Отеки на лице и кистях, а также резкие перемены настроения вплоть до депрессии являются скрытыми признаками болезней щитовидной железы, предупредила эндокринолог Елена Мамонтова. На эти и другие симптомы врач указала в беседе с изданием aif.ru.

Если даже при достаточном количестве сна человек чувствует усталость и постоянную сонливость, ему стоит насторожиться, отметила Мамонтова. Другими симптомами, которые сигнализируют о проблемах с щитовидной железой, она назвала беспричинные скачки веса, повышенные пульс и давление, острые реакции на холод или жару.

Нарушения сердечного ритма особенно опасны для жизни человека, поэтому следует сразу же обращаться к врачу. Эндокринная система состоит из множества органов, нарушение в работе любого из них влечет проблемы с остальными

Елена Мамонтоваэндокринолог
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Врач также подчеркнула, что зачастую человеку сложно понять самостоятельно, почему у него возникают те или иные неприятные симптомы и связать их с проблемами с щитовидной железой. Поэтому при появлении любого из перечисленных симптомов, особенно если они длятся долго, необходимо сразу обращаться к врачу, заверила Мамонтова.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предостерегла россиян от употребления продукта, ускоряющего старение. Она пояснила, что бекон на завтрак заметно вредит организму.

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      Алиса Дмитриева
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