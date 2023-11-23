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15:05, 23 ноября 2023Путешествия

Евросоюз направит в Финляндию полсотни офицеров для охраны границы с Россией

Агентство Frontex направит в Финляндию 50 офицеров для охраны границы с Россией

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

В Европейском агентстве пограничной и береговой охраны Frontex заявили, что на следующей неделе направят в Финляндию полсотни офицеров пограничной службы и другой персонал, а также патрульные машины. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Уточняется, что таким образом Евросоюз решил помочь этой стране охранять границу с Россией. Известно, что первая группа офицеров в количестве 50 человек отправится в Финляндию в среду, 29 ноября.

«В их число войдут сотрудники пограничного контроля, службы поддержки в регистрации мигрантов, эксперты по документам и переводчики. В настоящее время у Frontex на границе с Финляндией работают 10 офицеров», — говорится в сообщении на портале.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия Финляндией границ с Россией. Глава региона Андрей Чибис заявил о росте количества иностранцев на КПП Салла — по его данным, там находятся около 400 человек, из которых в Финляндию пустили только 50.

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      Марина Черняк
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