Евросоюз направит в Финляндию полсотни офицеров для охраны границы с Россией

Агентство Frontex направит в Финляндию 50 офицеров для охраны границы с Россией

В Европейском агентстве пограничной и береговой охраны Frontex заявили, что на следующей неделе направят в Финляндию полсотни офицеров пограничной службы и другой персонал, а также патрульные машины. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Уточняется, что таким образом Евросоюз решил помочь этой стране охранять границу с Россией. Известно, что первая группа офицеров в количестве 50 человек отправится в Финляндию в среду, 29 ноября.

«В их число войдут сотрудники пограничного контроля, службы поддержки в регистрации мигрантов, эксперты по документам и переводчики. В настоящее время у Frontex на границе с Финляндией работают 10 офицеров», — говорится в сообщении на портале.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия Финляндией границ с Россией. Глава региона Андрей Чибис заявил о росте количества иностранцев на КПП Салла — по его данным, там находятся около 400 человек, из которых в Финляндию пустили только 50.

