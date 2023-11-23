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08:59, 23 ноября 2023Россия

В граничащем с Финляндией российском регионе ввели режим повышенной готовности

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за финской границы

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия Финляндией границ с Россией. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

«По заявлению финской стороны, будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме Райа-Йоосепи. Это граница с Мурманской областью (МАПП Лотта, Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет», — сообщил он.

Глава региона заявил о росте количества иностранцев на КПП Салла — по его данным, там находятся около 400 человек, из которых в Финляндию пустили только 50. Режим повышенной готовности в регионе ввели для обеспечения дополнительных мер безопасности, пояснил Чибис.

22 ноября издание Yle сообщило, что Финляндия решила почти целиком закрыть границу с Россией. На границе перестанут работать восемь из девяти контрольно-пропускных пунктов, пересечь финско-российскую границу можно будет лишь через самый северный погранпункт — Райя-Йоосепи. С российской стороны это пункт Лотта в Мурманской области.

Впоследствии премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере допустил, что страна может закрыть КПП на границе с Россией вслед за Финляндией, если это будет необходимо. Допустили такие меры и власти Эстонии.

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      Анастасия Шейкина
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