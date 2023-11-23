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23:09, 23 ноября 2023Экономика

С Алекперова и Федуна захотели взыскать убытки в пользу «Открытия»

С Алекперова и Федуна хотят взыскать 9,8 млрд рублей убытков в пользу «Открытия»
Вагит Алекперов

Вагит Алекперов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова запросила 9,8 миллиарда рублей солидарно с бывших совладельцев Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Об этом говорится в сообщении Булатовой, опубликованном на Федресурсе.

Она обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать в пользу компании убытки с экс-совладельцев, а также четырех связанных с ними компаний — Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест», АО «Частные Активы».

В сообщении указано, что в пользу «Открытия» хотят взыскать убытки в размере 9 753 000 000 рублей. При этом основания заявленных конкурсным управляющим требований пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что больше всего из россиян в 2023 году заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на 5,9 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда (83 место в мире).

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      Марина Совина
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