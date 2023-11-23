Франция задействует 15 тысяч военных для охраны Олимпиады

Ouest France: в Париже задействуют 15 тысяч военных для охраны Олимпиады-2024

Власти Франции задействуют порядка 15 тысяч военнослужащих для охраны парижской Олимпиады-2024, сообщил военный губернатор французской столицы генерал Кристофа Абада. Его цитирует французская газета Ouest France.

Как указал офицер, десять тысяч военных будут дислоцированы в районе Иль-де-Франс, еще пять тысяч будут размещены «в палатках в 12-м округе Парижа».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в 2024 году не будут отменены из-за ведущихся военных конфликтов. По его мнению, в мире происходит много войн между правительствами и странами, однако спортсмены всегда принимали участие в Олимпиадах, так как это соответствует олимпийской миссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.