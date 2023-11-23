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10:15, 23 ноября 2023Ценности

Иванку Трамп заметили в красном купальнике

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп попала в объектив папарацци в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

42-летнюю знаменитость заметили на отдыхе в Майами вместе с супругом Джаредом Кушнером. Предпринимательницу запечатлели в ярко-красном купальнике с глубоким декольте и в черно-зеленом парео, повязанном вокруг бедер. При этом ее волосы были собраны в небрежный хвост. Среди прочего она надела солнцезащитные очки черного цвета.

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Согласно материалу, Трамп выбрала плавательный костюм из ассортимента бренда Solid and Striped Veronica за 365 долларов (32 тысячи рублей).

В октябре Иванка Трамп также появилась на публике в откровенном образе. 41-летняя предпринимательница посетила вечеринку, организованную в честь дня рождения телезвезды Ким Кардашьян. Знаменитость предпочла выйти в свет в костюме белого цвета, который состоял из оголявшего живот кроп-топа и юбки длины макси с высоким разрезом.

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      Карина Черных
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