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17:38, 23 ноября 2023Мир

КНДР стянет больше солдат и военной техники к границе с Южной Кореей

КНДР решила стянуть больше военных и техники к границе с Южной Кореей

Фото: Ahn Young-joon / AP

КНДР решила стянуть больше военных и техники к границе с Южной Кореей в ответ на критику Сеулом запуска разведывательного спутника. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.

«Мы развернем более мощные силы и новую военную технику в районе демаркационной линии», — отмечается в сообщении Министерства национальной обороны Северной Кореи. Там также добавили, что если между Севером и Югом возникнет непоправимый конфликт, то «Республика Корея будет нести полную ответственность».

КНДР также возобновила все военные меры, приостановленные по соглашению с Южной Кореей от 2018 года. Пхеньян обвинил Сеул, что его «преднамеренные и провокационные маневры» превратили данный договор в пустышку.

Незадолго до этого КНДР также предупредила Японию, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября.

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      Антон Похиляк
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