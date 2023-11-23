Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

«Крымэнерго» будет передано Росимуществу до 12 января 2024 года

Правительство России распорядилось передать компанию «Крымэнерго» — крупнейшую энергетическую организацию полуострова — Республике Крым. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, 100 процентов акций компании перейдет Росимуществу до 12 января 2024 года. Ранее «Крымэнерго» находилось в федеральной собственности.

13 ноября указ о передаче полного пакета акций компании подписал президент России Владимир Путин. В материалах было сказано, что мера необходима для дальнейшего развития электросетевого комплекса полуострова.

Исполнителем назначен Федеральный кабинет министров. Указ вступил в силу со дня его подписания, 13 ноября.