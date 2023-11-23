Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:54, 23 ноября 2023Экономика

Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

«Крымэнерго» будет передано Росимуществу до 12 января 2024 года

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Правительство России распорядилось передать компанию «Крымэнерго» — крупнейшую энергетическую организацию полуострова — Республике Крым. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, 100 процентов акций компании перейдет Росимуществу до 12 января 2024 года. Ранее «Крымэнерго» находилось в федеральной собственности.

13 ноября указ о передаче полного пакета акций компании подписал президент России Владимир Путин. В материалах было сказано, что мера необходима для дальнейшего развития электросетевого комплекса полуострова.

Исполнителем назначен Федеральный кабинет министров. Указ вступил в силу со дня его подписания, 13 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

      Названы простые шаги для возвращения страсти в отношения

      В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

      Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

      Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

      Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

      Дачникам назвали цветы для посева в декабре

      Семенович снялась обнаженной

      Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости