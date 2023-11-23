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09:49, 23 ноября 2023Путешествия

МИД прокомментировал ситуацию с вывозом обманутых россиян из Мьянмы

МИД: вывезти обманутых россиян из Мьянмы тяжело из-за обстановки в стране

Фото: Unsplash

Вывезти пару россиян, которых обманули и продали в Мьянме, тяжело из-за обстановки в республике. Так российский МИД прокомментировал ситуацию РИА Новости.

Дипломаты уточнили, что военно-политический конфликт на северо-востоке Мьянмы обострился, с 27 октября там идут активные боевые действия между армией страны и этническими группировками. В международном ведомстве сообщили, что возможности вывоза Сергея Кузьмина и Екатерину Неясову из Лоукайна крайне ограничены.

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Подчеркивается, что россияне уже довольно долго находятся в самоуправляемой зоне Коканг. По данным министерства, в июне 2023-го они уже обращались в посольство РФ в Янгоне за помощью, однако потом от нее отказались. «При этом они были проинформированы о том, что нахождение иностранных граждан в данном районе запрещено», — добавили в МИД.

Там также заявили, что постоянно контактируют с Кузьминым и Неясовой, а также взаимодействуют с профильными ведомствами Мьянмы. Россиянам посоветовали оставаться в пределах населенного пункта, где местные власти поддерживают относительный порядок.

О том, что Сергей Кузьмин и Екатерина Неясова попали в беду в Мьянме сообщал Telegram-канал Baza. По данным источника, они прибыли в Янгон в июне, откликнувшись на объявление о работе. Потом их увезли в город Лоукайн, который закрыт из-за военных действий, и вынудили работать на мошенников. После обращения россиян в консульство, в офис злоумышленников пришла полиция, и работодатель сказал, что россиян продали в другую компанию за 30 тысяч долларов. Затем их привезли в отель под охраной и потребовали выкуп.

Ранее Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение спустя почти 30 лет. Добраться до Янгона можно из Новосибирска.

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      Мария Борисова
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