Михалков высказался о работе с релокантами фразой «не хочу и не буду»

Режиссер Никита Михалков заявил, что не будет работать с релокантами

Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что не будет работать с релокантами. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу и не буду с ними [релокантами] работать. Кто хочет, тот пусть работает», — сказал кинематографист в беседе с журналистами.

Ранее Никита Михалков раскритиковал покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого и назвал его предателем.