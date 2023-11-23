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10:37, 23 ноября 2023Силовые структуры

Подполковник МВД России выдал служебную информацию за биткоины и сел на 12 лет

Суд дал 12 лет экс-главе наркоотдела МВД Мордовии за взятку биткоинами

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Экс-полицейский признан виновным в получении взятки и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он лишен звания подполковника полиции и оштрафован на 12,8 миллиона рублей.

Суд установил, что в июле 2022 года полицейский за предоставление служебной информации получил взятку в виде биткоина, который был ему перечислен на криптокошелек. Его взяли с поличным при переводе первого транша взятки на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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