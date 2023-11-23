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13:23, 23 ноября 2023Путешествия

На границе России с Финляндией образовалась километровая очередь из фур

«Известия»: на российско-финской границе образовалась очередь из фур

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На границе России с Финляндией в четверг, 23 ноября, образовалась километровая очередь из фур. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, дальнобойщики растеряны и не знают, что им делать дальше. Водители фур жалуются, что из-за закрытия границы они могут лишиться работы.

Источник также отмечает, что пока контрольно-пропускной пункт (КПП) Люття продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве). КПП будут закрыты минимум до 23 декабря.

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      Марина Черняк
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