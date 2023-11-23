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15:00, 23 ноября 2023Россия

На российской военной технике заметили новый символ

Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне специальной военной операции (СВО) — символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде Енисей. Кадры с бронепоездом опубликованы ТАСС в Telegram-канале агентства.

На публикуемых кадрах видно, что на установленном на бронепоезд бронетранспортере белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. Ранее бронетехника с такими символами в объективы журналистов не попадала.

Судя по кадрам агентства, прежде на этом же бронетранспортере были нанесены другие тактические знаки — белые круги, используемые группой войск «Отважные». Эти же круги были видны в репортаже с полигона, опубликованном Министерством обороны в апреле этого года.

Предположительно, треугольники появились на бронепоезде между апрелем и августом 2023 года. Внешне эти опознавательные знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта, — на них имеются аналогичные перевернутые треугольники, но с вписанными в них римскими цифрами.

Ранее сообщалось, что военнослужащим Росгвардии запретили публиковать фото в соцсетях, поскольку изображения могут выдать места дислокации российской части, даже если на них нет опознавательных знаков.

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      Марк Леонов
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