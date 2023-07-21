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14:06, 21 июля 2023Силовые структуры

Объяснена причина запрета росгвардейцам публиковать фото в соцсетях

Депутат Журавлев: росгвардейцам запретили публиковать фото в соцсетях из безопасности

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Запрет на публикацию росгвардейцам своих фото и видео продиктован соображениями безопасности, объяснил телеканалу «360» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Алексей Журавлев.

По его словам, российские военные вызывают у иностранных спецслужб повышенный интерес и становятся объектами изучения в интернете. Изображения могут выдать места дислокации российской части, даже если на них нет опознавательных знаков — информация содержится в метаданных.

Запрет на публикацию, считает Журавлев, поможет перестраховаться от налетов украинских дронов.

Ранее сообщалось, что Госдума наделила Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику.

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    Илона Палей
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