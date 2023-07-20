Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

Росгвардия: вооружение тяжелой военной техникой нужно для выполнения задач СВО

Госдума наделила Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Принятые депутатами поправки касаются закона «О войсках национальной гвардии». Новые правила распространяется в том числе на все чеченские подразделения, находящиеся в составе Росгвардии. В мае глава Чечни Рамзана Кадырова посетил концерн Уралвагонзавод (УВЗ) и прокатился там на модернизированном танке Т-72, пообещав приехать на нем в Киев.

Росгвардии нужна тяжелая техника для решения задач СВО

Служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции (СВО), требуют адекватного реагирования, заявил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин:

Обеспечение танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно Валерий Грибакин официальный представитель Росгвардии

До начала 2000-х годов внутренние войска имели и тяжелое вооружение и даже собственные танковые части, но в ходе реформ МВД от них отказалось, пояснил он. «Так, что сейчас возвращают то, что было во внутренних войсках», — отметил другой источник «Ленты.ру» в силовых структурах. Речь идет о том, что оправдало себя во всех конфликтах и войнах, где принимали участие внутренние войска.

В ходе реформы 2000-х, из уставных задач Росгвардии убрали все боевые действия, в первую очередь — охрану тыла войск, принимавших участие в контртеррористических операциях. В таком состоянии внутренние войска МВД вошли в 2016 году в Росгвардию.

Сейчас на вооружении Росгвардии есть вертолеты, самолеты, морские патрульные катера, БТР и военная колесная техника. Предполагается дополнить ее танками и артиллерией, в том числе тяжелой

«Пока точная номенклатура не определена, главное — финансирование. От количества денег будет зависеть, что смогут приобрести и получить», — отметил источник «Ленты.ру».

Перед началом СВО подразделениям Росгвардии «явочным порядком» вернули часть бывших функций, в том числе охрану тыла, но материальной базы для этого не оказалось, поэтому и встал вопрос о переоснащении войск.

Решение о передаче тяжелой техники Росгвардии принималось по итогам мятежа Пригожина

Константин Сивков — заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) — связывает принятие нового закона с последствиями военного мятежа, устроенного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Решение о передаче тяжелой техники Росгвардии принималось по итогам мятежа Пригожина, для того, чтобы решать задачи подавления мятежей, представленных вооруженными формированиями по типу ЧВК «Вагнер», у которых такая техника есть. Понятно, естественно, что танками разгонять демонстрации никто не собирается. Константин Сивков военный эксперт

По мнению Сивкова, в Росгвардии будет совершенно новая структура, так как тяжелая техника предполагает соответствующее техническое обеспечение и подготовку кадров. Она будет передаваться подразделениям, которые имеют организацию соответствующую общевойсковым соединениям. «Это могут быть Дивизия Дзержинского и отдельные бригады, вот им может передаваться эта техника. Можно предположить, что в дивизии может быть сформирован батальон или полк с тяжелой техникой, в бригадах может быть сформирована рота или батальон, оснащенный танками и боевыми машинами пехоты. Естественно придется реорганизовывать структуру дивизий, а это не так быстро», — говорит эксперт.

Он полагает, что Росгвардия получит тяжелую технику из запасов, а не из наличия Вооруженных сил. «Я не думаю, что там будет передаваться современная техника», — подытожил Сивков.

«На таком танке будем въезжать в Киев»

Право на тяжелую технику получат также чеченские подразделения в составе Росгвардии. Речь идет о нескольких полках и батальонах. Полк «Ахмат» в их число не входит так как организационно входит в структуру Минобороны.

Я предполагаю, что поскольку чеченские подразделения ведут боевые действия на территории Украины, то они скорее всего уже имеют тяжелую технику, учитывая, что такую технику имела та же ЧВК «Вагнер». Но достоверных данных на сей счет не имею. Константин Сивков военный эксперт

Известно, что для участия в СВО чеченским подразделениям, в том числе олку «Ахмат», была поставлена новая партия военной техники, которая включает 100 пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. Об этом 7 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, с начала спецоперации для чеченских бойцов было закуплено более тысячи единиц техники, включая 128 экземпляров бронированного транспорта. «Тем самым мы исключили проблему транспортного снабжения чеченских подразделений "Ахмат", что в итоге отразилось на их высокой эффективности», — отметил Кадыров в комментарии под видеозаписью, на которой демонстрируется военная техника.

Как заметил Telegram-канал «Военный обозреватель», в ролике можно увидеть бронеавтомобили китайского производства — Shaanxi Tiger 4x4. Они впервые оказались на вооружении спецподразделения «Ахмат».

В мае глава Чечни прокатился на модернизированном российском танке Т-72 и пообещал приехать в Киев. На обнародованной видеозаписи было видно, что Кадыров находится в движущемся танке с надписью «Ахмат сила», занимая место командира машины. Он отметил комфорт обновленного танка, рассказав, что в боевой машине «даже имеется камера заднего вида, чтобы ненароком не задавить кого-то». Он добавил, что продукция отечественного танкостроения превосходит западные аналоги как по боевой мощи и защите, так и по удобству эксплуатации. «На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию», — заключил Кадыров.

Росгвардии «остро нужны» танки

Готовившиеся изменения были анонсированы директором Росгвардии Виктором Золотовым. Появление на вооружении ведомства танков обсуждалось им на встрече с президентом Владимиром Путиным 27 июня в Кремле.

Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас у нас нет танков. Мы это будем вводить в войска Виктор Золотов директор Росгвардии

Золотов подчеркнул, что росгвардейцы грамотно сработали во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Он добавил, что ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС. Директор Росгвардии также не исключил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы.

17 июля главы думских комитетов по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли соответствующий законопроект в парламент. В документе термин «оружие» заменяется на «вооружение», подразумевающий совокупность оружия и технических средств. Также изменено понятие «боевая техника» на «военная техника», под которым имеются в виду технические средства, которыми оснащают войска для боевой деятельности.

Необходимость наделения Росгвардии правом на тяжелую технику объясняется в пояснительной записке. Там говорится, что в связи с выполнением задач по обеспечению территориальной обороны и борьбе с терроризмом, вооружение войск Росгвардии предлагается дополнить транспортными самолетами, боевыми, транспортными и многоцелевыми вертолетам, БМП, БТР, а также артиллерией.

По состоянию на 2020 год Росгвардия располагала 1414 единицами бронетанкового вооружения.