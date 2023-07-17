В Госдуме заявили о планах наделить Росгвардию правом иметь военную технику

Депутат Хинштейн: в новом законопроекте Росгвардия получит право иметь военную технику

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн рассказал о планах внести на рассмотрение законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что данный проект будет внесен уже сегодня. Поправки вносятся в федеральный закон «О войсках национальной гвардии».

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму внесут поправку о передаче тяжелого вооружения Росгвардии.

Кроме того, директор Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что у службы появятся тяжелые вооружения и танки. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.