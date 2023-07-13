Володин заявил, что в Госдуму внесут поправку о передаче тяжелого вооружения Росгвардии

В ближайшее время в Госдуму внесут поправку в законодательство, которая касается передачи тяжелого вооружения Росгвардии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит «Парламентская газета».

«Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, [депутат Александр] Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена», — пояснил он.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что у службы появятся тяжелые вооружения и танки. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

Позднее стало известно, что в России захотели передать Росгвардии подразделения спецназа «Гром». Подготовку к передаче спецподразделения из МВД в Росгвардию начали вскоре после встречи президента России Владимира Путина с руководством силовых ведомств.