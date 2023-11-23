На солиста Guns N' Roses подали в суд за изнасилование в прошлом

На солиста Guns N' Roses Роуза подали в суд за изнасилование 1989-го года

Бывшая американская модель Шейла Кеннеди подала иск к солисту группы Guns N' Roses Экслу Роузу. Она обвинила музыканта в изнасиловании, совершенном более 30 лет назад. Об этом пишет журнал Rolling Stone.

В документе уточняется, что инцидент произошел в 1989 году. Роуза она встретила в ночном клубе, откуда с ним, а также будущим телеведущим MTV Рики Рахтманом и другой моделью поехала в отель.

По словам Кеннеди, артист предложил всем наркотики и алкоголь, а после — заняться групповым сексом. Сначала Роуз начал «жестокий половой акт» с одной из моделей, а позже связал Кеннеди и изнасиловал. После этого модель страдала от тревожности и депрессии, подчеркнули в иске.

10 ноября американская актриса Шэрон Стоун в подкасте Let’s Talk Off Camera сообщила о домогательствах со стороны одного из бывших руководителей студии Sony Pictures.

