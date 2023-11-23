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17:51, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине призвали граждан экономить электричество

«Укрэнерго» призвала украинцев экономить электричество из-за похолодания

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество из-за дефицита, который образовался в результате похолодания. Об этом говорится в Telegram-канале НЭК.

«Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. (…) 22 ноября в энергосистеме был зафиксирован дефицит электроэнергии. Причины: потребление увеличилось из-за похолодания и повлекло дополнительную нагрузку на электростанции», — заявили в «Укрэнерго».

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      Кристина Есикова
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