На Украине призвали граждан экономить электричество

«Укрэнерго» призвала украинцев экономить электричество из-за похолодания

Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество из-за дефицита, который образовался в результате похолодания. Об этом говорится в Telegram-канале НЭК.

«Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. (…) 22 ноября в энергосистеме был зафиксирован дефицит электроэнергии. Причины: потребление увеличилось из-за похолодания и повлекло дополнительную нагрузку на электростанции», — заявили в «Укрэнерго».