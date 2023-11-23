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11:23, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине создали коалицию по развитию наземных средств ПВО

Умеров заявил о создании на Украине коалиции по развитию наземных средств ПВО

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

На Украине создали новую коалицию по развитию наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) из 20 стран. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, передает оборонное ведомство в Telegram.

«Сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (Ground-Based Air Defence), лидеры — Германия и Франция», — говорится в сообщении.

Умеров пригласил министров обороны европейских стран-партнеров посетить Украину, чтобы убедиться, что переданная помощь используется эффективно.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации около 600 тысяч украинцев переехали в Киев и его окрестности из-за лучшей защищенности города системами противовоздушной обороны.

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      Алевтина Запольская
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