На Украине создали коалицию по развитию наземных средств ПВО

Умеров заявил о создании на Украине коалиции по развитию наземных средств ПВО

На Украине создали новую коалицию по развитию наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) из 20 стран. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, передает оборонное ведомство в Telegram.

«Сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (Ground-Based Air Defence), лидеры — Германия и Франция», — говорится в сообщении.

Умеров пригласил министров обороны европейских стран-партнеров посетить Украину, чтобы убедиться, что переданная помощь используется эффективно.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации около 600 тысяч украинцев переехали в Киев и его окрестности из-за лучшей защищенности города системами противовоздушной обороны.