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11:06, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке нового закона о мобилизации

Депутат Верховной Рады Арахамия заявил о подготовке нового закона о мобилизации
СюжетМинобороны:

Фото: Danil Shamkin / NurPhoto / Getty Images

Верховная Рада Украины готовит новый закон о мобилизации. Об этом в Telegram заявил глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.

По словам депутата, документ должен содержать информацию о том, как будут проводиться ротация и демобилизация, а также люди какого возраста будут подлежать призыву в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Глава фракции отметил, что законопроект будет касаться вопросов демобилизации для инвалидов первой и второй групп, вернувшихся из плена и онкобольных, находящихся на службе. Документ разрабатывается с участием Генштаба и Минобороны республики.

Ранее представитель территориального центра комплектования заявил, что на Украине 99 процентов мужчин являются уклонистами. Он также утверждает, что «элита ушла», и в стране остались только генетические рабы.

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      Александр Курбатов
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