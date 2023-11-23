Бывший российский замминистра попал под домашний арест по делу об афере

Суд отправил под домашний арест экс-замглавы Минэнерго Нидзельского

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему замминистра энергетики Петру Нидзельскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве экс-чиновник отправлен под домашний арест до 18 января 2024 года.

Решение было принято поздним вечером 22 ноября по ходатайству следственных органов.

О задержании Нидзельского стало известно накануне. Следователь просил арестовать его, однако суд избрал фигуранту дела более мягкую меру пресечения.

Нидзельский работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год.