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09:26, 23 ноября 2023Силовые структуры

Бывший российский замминистра попал под домашний арест по делу об афере

Суд отправил под домашний арест экс-замглавы Минэнерго Нидзельского

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему замминистра энергетики Петру Нидзельскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве экс-чиновник отправлен под домашний арест до 18 января 2024 года.

Решение было принято поздним вечером 22 ноября по ходатайству следственных органов.

О задержании Нидзельского стало известно накануне. Следователь просил арестовать его, однако суд избрал фигуранту дела более мягкую меру пресечения.

Нидзельский работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год.

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      Любовь Ширижик
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