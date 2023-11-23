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06:30, 23 ноября 2023Наука и техника

В Великобритании открыли институт для изучения ИИ

Университет Кембриджа открыл Институт технологий и человечности для изучения ИИ

Фото: Florian Krumm / Unsplash

Руководители Университета Кембриджа (Великобритания) открыли отдельный институт для изучения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте организации.

«Потенциальные выгоды от этих технологий огромны, а худшие сценарии, если мы потерпим неудачу, могут оказаться экзистенциальными», — отметили представители нового Института технологий и человечности. По словам доктора Стивена Кейва, ИИ теоретически может «уничтожить демократию» и «спровоцировать тотальную войну».

Специалисты исследовательского центра будут анализировать развитие ИИ и предупреждать о негативных сценариях, связанных с использованием новых технологий. В качестве примера необходимого контроля технологий представители Университета Кембриджа привели промышленную революцию, которая, несмотря на очевидную пользу, способствовала «росту колониальной экспансии и выбросам парниковых газов».

Ученые отметили, что для изучения ИИ в институте будут работать эксперты в различных областях — историки, философы, компьютерные инженеры и прочие.

В начале ноября, выступая на глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта, предприниматель Илон Маск заявил, что ИИ может быть опасным. Вероятность такого развития событий Маск оценил в 20 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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