Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 23 ноября 2023Мир

ОБСЕ обвинили в позорном замалчивании убийств российских журналистов

Зампостпреда РФ обвинил ОБСЕ в замалчивании убийств российских журналистов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) виновна в замалчивании убийств российских журналистов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, передает ТАСС.

По его словам, организация игнорирует нарушения прав других репортеров, даже если их унижают, преследуют или убивают.

«Ведь свобода слова сегодня может быть только антироссийской, все остальное — пропаганда. Только так можно объяснить позорное молчание представителей профильной структуры ОБСЕ», — отметил он.

В частности, зампостпреда напомнил о резонансных убийствах Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Олега Клокова и Ростислава Журавлева.

Ранее в Совфеде заявили о невыполнении ОБСЕ функции по защите прав журналистов. При этом организация имеет должность представителя по защите свободы слова, отметил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России

      Песков рассказал о надеждах России по вопросу внешней политики Армении

      В российском регионе получившим инвалидность бойцам СВО заплатят по миллиону

      В НАТО признали невозможность быстрого ответа на возможную атаку России

      Турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакреа

      Шойгу прокомментировал гибель журналиста Максудова

      Стоимость жилья в России предложили увеличить

      Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

      Лукашенко предупредил об исходящей от Украины угрозе всему миру

      Звезду «Крика» уволили из седьмой части фильма из-за критики Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости