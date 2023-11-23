ОБСЕ обвинили в позорном замалчивании убийств российских журналистов

Зампостпреда РФ обвинил ОБСЕ в замалчивании убийств российских журналистов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) виновна в замалчивании убийств российских журналистов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, передает ТАСС.

По его словам, организация игнорирует нарушения прав других репортеров, даже если их унижают, преследуют или убивают.

«Ведь свобода слова сегодня может быть только антироссийской, все остальное — пропаганда. Только так можно объяснить позорное молчание представителей профильной структуры ОБСЕ», — отметил он.

В частности, зампостпреда напомнил о резонансных убийствах Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Олега Клокова и Ростислава Журавлева.

Ранее в Совфеде заявили о невыполнении ОБСЕ функции по защите прав журналистов. При этом организация имеет должность представителя по защите свободы слова, отметил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.