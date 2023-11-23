Одну категорию пенсионеров призвали ждать повышения пенсии после Нового года

Депутат Чаплин: пенсии неработающим пенсионерам повысят с 1 января

В России с 1 января 2024 года проиндексируют страховые пенсии по старости, причем повышение коснется только неработающих пенсионеров. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Выплаты повысятся на 7,5 процента. Фиксированная часть пенсии составит более восьми тысяч рублей, а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 рубля.

Чаплин рассказал, что работающим пенсионерам, то есть тем, которые участвуют в системе обязательного пенсионного страхования, выплаты проиндексируют 1 апреля. Они вырастут до 13,5 тысячи рублей. После индексации средняя пенсия по России составит 23,5 тысячи рублей. Депутат сообщил, что мера поддержки затронет более 32 миллионов пенсионеров по всей стране. Он заявил, что правительство, безусловно, будет следить за ростом инфляции, и в случае необходимости пенсии поднимут повторно.

Ранее россиянам посоветовали задолго до окончания карьеры начать формировать дополнительные доходы для комфортной жизни на пенсии. Финансовую подушку безопасности можно создать за счет инвестиций в акции, облигации, драгоценные металлы или недвижимость.