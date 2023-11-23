Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:08, 23 ноября 2023Экономика

Одну категорию пенсионеров призвали ждать повышения пенсии после Нового года

Депутат Чаплин: пенсии неработающим пенсионерам повысят с 1 января

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России с 1 января 2024 года проиндексируют страховые пенсии по старости, причем повышение коснется только неработающих пенсионеров. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Выплаты повысятся на 7,5 процента. Фиксированная часть пенсии составит более восьми тысяч рублей, а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 рубля.

Чаплин рассказал, что работающим пенсионерам, то есть тем, которые участвуют в системе обязательного пенсионного страхования, выплаты проиндексируют 1 апреля. Они вырастут до 13,5 тысячи рублей. После индексации средняя пенсия по России составит 23,5 тысячи рублей. Депутат сообщил, что мера поддержки затронет более 32 миллионов пенсионеров по всей стране. Он заявил, что правительство, безусловно, будет следить за ростом инфляции, и в случае необходимости пенсии поднимут повторно.

Ранее россиянам посоветовали задолго до окончания карьеры начать формировать дополнительные доходы для комфортной жизни на пенсии. Финансовую подушку безопасности можно создать за счет инвестиций в акции, облигации, драгоценные металлы или недвижимость.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

      В российских пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу

      Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

      Врач назвал россиянкам опасные последствия пластики груди

      Полиция ФРГ провела обыски по делу о планировавших госпереворот Reichsbürger

      Российским туристам раскрыли последствия вступления Кипра в Шенген

      Ле Пен указала на массовое недовольство европейцев миграционной политикой

      Российский регион обстреляли со стороны Украины

      Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

      Поляки начали блокировку четвертого КПП на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости