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02:41, 23 ноября 2023Мир

Озвучены сроки наступления перемирия между Израилем и ХАМАС

AFP: четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется не раньше пятницы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Прекращение огня в рамках четырехдневного гуманитарного перемирия между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС начнется не раньше пятницы. Сроки озвучило агентство AFP со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, передает РИА Новости.

«Прекращение боевых действий между Израилем и правящим в Газе ХАМАС не наступит "раньше пятницы"», — указано в статье.

Ранее ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии. Там уточнили, что в рамках сделки будут освобождены 50 пленных женщин и детей в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских заключенных.

Тем временем в Израиле заявили, что сразу по окончании четырехдневного гуманитарного перемирия наземная операция в Газе продолжится. Страна продолжит решать военные задачи в анклаве и не остановится, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен.

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      Александра Синицына
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