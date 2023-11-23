Петербурженка в баре стала угрожать отцом-депутатом и дискредитировать СВО

В Петербурге 21-летняя девушка во время стычки в баре стала дискредитировать СВО

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка во время стычки в баре стала угрожать отцом-депутатом и дискредитировать специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, посетительница «Контакт бара», позиционирующая себя треш-блогером Ханной Монтаной, повздорила с компанией мужчин. В ходе конфликта девушка не выбирала лестных выражений и пугала оппонентов родственными связями с депутатом Госдумы.

Кроме того, она просила охранников выставить из бара одного гостя, вернувшегося из зоны боевых действий, поскольку тот ее якобы оскорбил.

Помимо этого юная жительница Северной столицы на камеру ругалась с полицейскими и обзывала темнокожих граждан.

21-летнюю девушку задержали. В отношении нее составили пока административные протоколы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске участникам спецоперации запретили пройти в бар.

Один из сотрудников заведения выстрелил в гостя из газового пистолета и распылил газовый баллончик. Это травмировало сетчатку глаза у военного, а другой пострадавший получил травму носа.