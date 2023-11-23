Среда обитания
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18:05, 23 ноября 2023Среда обитания

Россияне пожаловались на «пиратскую казнь» по пути в школу

Жители Липецкой области пожаловались на металлическую перекладину вместо моста

На опасный путь до школы пожаловались жители села Журавинки в Липецкой области, которые вместе с детьми вынуждены добираться до образовательного учреждения по узкой металлической перекладине через реку, похожей на доску. Местные жители называют этот путь «пиратской казнью», сообщает «Подъем».

Жительница села рассказала, что люди рискуют упасть в холодную воду во время непогоды и гололеда. Однако все равно предпочитают этот путь, так как он гораздо короче альтернативного — в другом случае до школы придется идти около шести километров.

Собеседница издания уточнила, что местные власти считают самостроем эту перекладину, которую люди используют как мост. Моста нет на балансе — значит, его не надо ремонтировать. Известно, что люди установили эту металлическую конструкцию сами еще около 50 лет назад.

Помимо опасного пути до школы, жители села жалуются, что до них не может доехать скорая помощь и другие экстренные службы, так как к селу нет нормальной дороги. Они систематически призывают местные власти разобраться в ситуации, но получают в ответ лишь сообщения, что мост — самострой, а отсыпка дороги в этом и следующем году не запланирована.

Ранее сообщалось, что жители села Перевозная в Приморском крае после проливных дождей и подтоплений оказались вынуждены идти на работу по морю.

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      Анастасия Алимпиева
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