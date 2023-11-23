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09:25, 23 ноября 2023Россия

Под Москвой ученика коррекционной школы нашли без сознания ночью у дома

В Балашихе 12-летнего ученика коррекционной школы нашли без сознания у дома

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковной Балашихе 12-летнего ученика коррекционной школы нашли без сознания ночью у одного из домов. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, мальчика доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом и признаками переохлаждения. Врачи подозревают у 12-летнего школьница отравление этанолом.

Известно, что пострадавший учится в третьем классе коррекционной школы и страдает задержкой речи. Мать воспитывает его одна. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее учителя и логопеда петербургской коррекционной школы заподозрили в издевательствах над учениками. Родители детей обратились в прокуратуру после прослушивания диктофона, который положили в портфель одного из школьников.

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      Анастасия Шейкина
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