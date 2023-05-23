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11:22, 23 мая 2023Россия

Учителей российской коррекционной школы заподозрили в издевательствах над детьми

Педагогов петербургской коррекционной школы заподозрили в издевательствах над детьми

Учителя и логопеда петербургской коррекционной школы заподозрили в издевательствах над учениками. Об этом сообщает «Фонтанка».

22 мая Telegram-канал «Ежедневный юризм» опубликовал трехминутный фрагмент диктофонной записи, сделанной в стенах учреждения. На ней педагоги обзывают плачущих детей и критически обсуждают их внешность, а также родителей учеников. «Ты вроде неплохой пацан, но все равно ты мне не нравишься», — говорит женский голос одному из детей. Периодически на записи слышны звуки ударов. «Ты помнишь палочку? Да?» — спрашивает учитель, после чего приказывает ребенку сидеть смирно.

Диктофон в портфель одного из учеников положила мать. Женщина заподозрила неладное, когда ее сын перед выполнением домашнего задания попросил связать ему ноги. «Меня это насторожило, но я подумала: вряд ли ему в школе завязывают ноги», — призналась россиянка. Когда мальчик снова пожаловался на учителя, мать решила выяснить, что происходит в школе во время занятий.

Женщина дала прослушать записи руководству школы. После встречи педагогов с родителями завуч пообещала провести проверку. «Приходит директор, вызывает юриста из комитета по образованию, и они на прошлой неделе сказали, что не видят веских причин для увольнения педагогов», — сказала мать ученика. После этого она решила обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство проводит проверку.

Ранее в интернет выложили видеозапись, на которой сотрудница красноярского санатория кричит на больных туберкулезом детей. Педагог угрожает детям и грозит написать на всех докладную.

Алан Босиков
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