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10:48, 23 ноября 2023Россия

Под Москвой женщина пристегнула пожилую мать ремнем к батарее и ушла из дома

Shot: в Подмосковье женщина пристегнула пенсионерку ремнем к батарее и ушла

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Королеве Московской области женщина пристегнула пожилую мать к батарее ремнем и ушла из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, женщина жила с 78-летней матерью в Королеве. Пенсионерке было сложно самостоятельно передвигаться, при ходьбе без посторонней помощи она часто падала. Дочь приковала мать ремнем к батарее, так как ей нужно было уйти из дома по делам. Она это сделала, чтобы пенсионерка не падала и не травмировалась во время ее отсутствия. Из-за того что дела женщины затянулись, ее не было дома весь день.

Когда она вернулась, то увидела свою мать в квартире без признаков жизни. Женщина вызвала врачей и скрылась, медики не смогли спасти пенсионерку. Сотрудники правоохранительных органов ищут россиянку.

Ранее в ХМАО сын-тхэквондист избил пожилую мать шваброй из-за насвая. Когда мужчина не обнаружил табак на столе, где его оставлял, он несколько раз ударил 60-летнюю женщину шваброй по голове.

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      Анастасия Шейкина
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