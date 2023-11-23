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15:45, 23 ноября 2023Наука и техника

В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень

Военный эксперт Климов: Черноморский флот превратился в одну большую мишень
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов в беседе с «Царьградом» заявил, что в последнее время Черноморский флот превратился в одну большую мишень для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что противник начал использовать современные подводные средства атаки, в отличие от тех, что были в начале специальной военной операции (СВО).

«С учетом того, что на Черноморском флоте у нас по этой части нет практически ничего нового (единственное — пара новых тральщиков проекта 12700, которые имеют ряд серьезных недостатков), необходимо принятие экстренных мер», — сказал он.

Специалист считает, что сейчас российский флот от больших потерь спасает только низкий оперативный и тактический уровень командования Военно-морских сил Украины. При этом, добавил он, этот уровень сейчас растет, и ВСУ уже перешли к нанесению комбинированных ударов при помощи одновременно ракет и катеров.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При атаке использовались четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна».

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      Анастасия Алимпиева
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