Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:02, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали три повышающих потенцию у мужчин продукта

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин. Врачи рассказали, что улучшают эректильную функцию тыквенные семечки, индейка и молоко. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что продукты с высоким содержанием аргинина расширяют сосуды. «Аргинин расширяет сосуды всего организма, включая сосуды полового члена, что способствует улучшению эрекции у мужчин», — уточнил врач.

Специалисты рассказали, что чемпионом по содержанию аргинина являются тыквенные семечки. «Чтобы восстановить суточную потребность в аргинине, достаточно 50 граммов», — отметила Малышева.

Второе место по его содержанию занимает индейка, указал Коновалов. «Достаточно примерно 70 граммов в день, чтобы получить суточную норму аргинина», — добавила Малышева. Третье место по содержанию полезного для эрекции вещества занимает молоко, рассказали медики. «Нам нужно выпить 200 граммов, чтобы восстановить суточную норму в аргинине», — заключила Малышева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неприятное последствие частого секса. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что активная половая жизнь может вызывать одно распространенное заболевание.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Норвегия допустила закрытие КПП на границе с Россией вслед за Финляндией. С какой целью страны идут на такой шаг?

      Доходы России от продажи нефти и газа опустились до минимума

      Названы черты хорошего фитнес-тренера

      Названы самые сложные для россиян английские слова

      Мужчины и женщины перечислили заставившие их сожалеть сексуальные опыты

      ФБР завершило расследование взрыва автомобиля на границе с Канадой

      Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту

      Украине предрекли экономическую катастрофу из-за одного неверного решения

      В Госдуме высказались о ковидных ограничениях на всей территории России

      Первые попытки маленькой панды встать попали на видео в Московском зоопарке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости