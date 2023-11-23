Врачи назвали три повышающих потенцию у мужчин продукта

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин. Врачи рассказали, что улучшают эректильную функцию тыквенные семечки, индейка и молоко. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что продукты с высоким содержанием аргинина расширяют сосуды. «Аргинин расширяет сосуды всего организма, включая сосуды полового члена, что способствует улучшению эрекции у мужчин», — уточнил врач.

Специалисты рассказали, что чемпионом по содержанию аргинина являются тыквенные семечки. «Чтобы восстановить суточную потребность в аргинине, достаточно 50 граммов», — отметила Малышева.

Второе место по его содержанию занимает индейка, указал Коновалов. «Достаточно примерно 70 граммов в день, чтобы получить суточную норму аргинина», — добавила Малышева. Третье место по содержанию полезного для эрекции вещества занимает молоко, рассказали медики. «Нам нужно выпить 200 граммов, чтобы восстановить суточную норму в аргинине», — заключила Малышева.

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