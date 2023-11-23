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14:05, 23 ноября 2023Забота о себе

Названы провоцирующие появление герпеса факторы

Дерматолог Ражева заявила, что герпетическую сыпь способен спровоцировать стресс

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

О причинах появления герпеса и факторах обострения герпетической инфекции «Известиям» рассказала врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева. Она напомнила, что, попав однажды в организм, вирус остается там навсегда.

Эксперт уточнила, что вирус простого герпеса передается при тесном контакте с кожей, слизистыми оболочками и через слюну инфицированного человека (это касается поцелуев, последовательного пользования каких-либо предметов). При этом заразиться можно не только от человека с высыпаниями, но и от носителя вируса без видимых симптомов.

Среди факторов, провоцирующих появление характерной герпетической сыпи, Ражева назвала стресс, переохлаждение, перегревание и длительное нахождение под солнцем. Однако к ОРВИ, гриппу или слабому иммунитету, как часто думают люди, рецидивы не имеют отношения.

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Незамедлительно обратиться к специалисту необходимо в случае, если высыпания появляются чаще шести раз в год, очень болезненные и обширные, подчеркнула дерматолог. Если же рецидивы герпеса не такие частые, то в период обострений следует придерживаться обычного лечения, используя противогерпетические препараты в форме таблеток.

Ранее врач-терапевт Анна Сокол раскрыла простые способы, которые помогут избежать обострения лабиального герпеса, также известного как простуда на губах.

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      Анастасия Алимпиева
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