Названы провоцирующие появление герпеса факторы

Дерматолог Ражева заявила, что герпетическую сыпь способен спровоцировать стресс

О причинах появления герпеса и факторах обострения герпетической инфекции «Известиям» рассказала врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева. Она напомнила, что, попав однажды в организм, вирус остается там навсегда.

Эксперт уточнила, что вирус простого герпеса передается при тесном контакте с кожей, слизистыми оболочками и через слюну инфицированного человека (это касается поцелуев, последовательного пользования каких-либо предметов). При этом заразиться можно не только от человека с высыпаниями, но и от носителя вируса без видимых симптомов.

Среди факторов, провоцирующих появление характерной герпетической сыпи, Ражева назвала стресс, переохлаждение, перегревание и длительное нахождение под солнцем. Однако к ОРВИ, гриппу или слабому иммунитету, как часто думают люди, рецидивы не имеют отношения.

Незамедлительно обратиться к специалисту необходимо в случае, если высыпания появляются чаще шести раз в год, очень болезненные и обширные, подчеркнула дерматолог. Если же рецидивы герпеса не такие частые, то в период обострений следует придерживаться обычного лечения, используя противогерпетические препараты в форме таблеток.

Ранее врач-терапевт Анна Сокол раскрыла простые способы, которые помогут избежать обострения лабиального герпеса, также известного как простуда на губах.