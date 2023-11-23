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12:35, 23 ноября 2023Мир

Правозащитники сообщили о расширении репрессий против мечетей в Китае

AP: Китай расширил репрессии против мечетей за пределы Синьцзяна

Фото: Ben Blanchard / Reuters

Китай расширил репрессии против мечетей за пределы Синьцзян-Уйгурского автономного района, где Пекин уже много лет обвиняют в преследовании мусульманских меньшинств. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Согласно докладу, основанному на общедоступных документах и ​​спутниковых изображениях, власти закрыли мечети в северном регионе Нинся, а также в провинции Ганьсу, где проживает большое количество мусульман.

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Местные администрации также убирают архитектурные особенности мечетей, чтобы они выглядели более «китайскими». AP отмечает, что является частью кампании правящей Коммунистической партии по ужесточению контроля над религией и снижению риска возможных вызовов правительству.

1 сентября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Китая в серьезных нарушениях прав уйгуров и членов других, преимущественно мусульманских, общин. В соответствующем докладе сказано, что «утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве».

В 2021 году аналитический центр Newlines Institute сообщил о нарушении властями Китая каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. В организации подчеркнули, что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

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      Анжелика Бережная
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