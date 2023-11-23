Правозащитники сообщили о расширении репрессий против мечетей в Китае

AP: Китай расширил репрессии против мечетей за пределы Синьцзяна

Китай расширил репрессии против мечетей за пределы Синьцзян-Уйгурского автономного района, где Пекин уже много лет обвиняют в преследовании мусульманских меньшинств. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Согласно докладу, основанному на общедоступных документах и ​​спутниковых изображениях, власти закрыли мечети в северном регионе Нинся, а также в провинции Ганьсу, где проживает большое количество мусульман.

Местные администрации также убирают архитектурные особенности мечетей, чтобы они выглядели более «китайскими». AP отмечает, что является частью кампании правящей Коммунистической партии по ужесточению контроля над религией и снижению риска возможных вызовов правительству.

1 сентября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Китая в серьезных нарушениях прав уйгуров и членов других, преимущественно мусульманских, общин. В соответствующем докладе сказано, что «утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве».

В 2021 году аналитический центр Newlines Institute сообщил о нарушении властями Китая каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. В организации подчеркнули, что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.