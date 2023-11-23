Раскрыто местонахождение сжегшего паспорт певца Шарлота после ареста

Сжегшего паспорт певца Шарлота поместили в спецприемник в Санкт-Петербурге

Раскрыто местонахождение певца Эдуарда Шарлота, который публично сжег паспорт гражданина РФ и был арестован по прилете в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, исполнителя поместили в спецприемник, расположенный в центре Санкт-Петербурга. Там он проведет почти две недели, однако, если в отношении музыканта будет возбуждено уголовное дело, его задержат уже в качестве подозреваемого и только тогда определят дальнейшее местонахождение.

На артиста было составлено три административных протокола (за мелкое хулиганство, дискредитацию ВС РФ, а также умышленную порчу документа, удостоверяющего личность), два из которых пока еще не были рассмотрены судом.

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) прокомментировал вызов сжегшего паспорт РФ блогера Эдуарда Шарлота на музыкальную дуэль.