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00:32, 23 ноября 2023Культура

SHAMAN ответил на вызов сжегшего российский паспорт певца Шарлота

SHAMAN пошутил об ушедшем из жизни блогере Шарлоте, отказавшись от дуэли с ним

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в свой день рождения 22 ноября встретился с журналистами перед концертом в Петербурге и ответил на несколько вопросов. В частности, исполнитель прокомментировал вызов сжегшего паспорт РФ блогера Эдуарда Шарлота на музыкальную дуэль, передает «СтарХит».

«Насколько я знаю, он умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего», — пошутил Дронов.

Также SHAMAN признался, что ему было приятно узнать, что блогер Даня Милохин исполняет его песню «Я русский», находясь в Дубае. Свое совместное с другом выступление блогер записал в прямом эфире, перепутав одну из самых известных песен Ярослава Дронова с гимном России.

Ранее сообщалось, что певец Шарлот вызвал артиста SHAMAN на музыкальную дуэль. Он предложил провести состязания по игре на музыкальном инструменте, сочинению композиций, а также испытать вокальный диапазон голоса.

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      Александра Синицына
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