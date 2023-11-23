SHAMAN ответил на вызов сжегшего российский паспорт певца Шарлота

SHAMAN пошутил об ушедшем из жизни блогере Шарлоте, отказавшись от дуэли с ним

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в свой день рождения 22 ноября встретился с журналистами перед концертом в Петербурге и ответил на несколько вопросов. В частности, исполнитель прокомментировал вызов сжегшего паспорт РФ блогера Эдуарда Шарлота на музыкальную дуэль, передает «СтарХит».

«Насколько я знаю, он умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего», — пошутил Дронов.

Также SHAMAN признался, что ему было приятно узнать, что блогер Даня Милохин исполняет его песню «Я русский», находясь в Дубае. Свое совместное с другом выступление блогер записал в прямом эфире, перепутав одну из самых известных песен Ярослава Дронова с гимном России.

Ранее сообщалось, что певец Шарлот вызвал артиста SHAMAN на музыкальную дуэль. Он предложил провести состязания по игре на музыкальном инструменте, сочинению композиций, а также испытать вокальный диапазон голоса.