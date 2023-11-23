Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в российском аэропорту

Причиной задержания Фартового стала драка в баре с директором уральской компании

Криминальный авторитет Александр Дисков по кличке Фартовый, задержанный за драку в центре Екатеринбурга, просто защищался. Об этом сообщает E1 со ссылкой на слова его адвоката.

По данным источника издания, в ночь на 12 ноября мужчина отдыхал в одном из заведений города на улице Радищева, где поссорился с другими отдыхающими. Те позвали его на улицу для разговора, а затем начали нападать. Задержанный отобрал у одного из них пистолет и стал отбиваться от нападавших рукояткой. Выстрелов не последовало. На место происшествия приехали сотрудники полиции.

Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, причиной драки стала ссора криминального авторитета с директором одной из уральских компаний. Во время конфликта с ним Фартовый достал пистолет и избил им оппонента. Мужчине диагностировали перелом основания черепа. Тем, кто пытался их разнять, Дисков угрожал оружием, а затем из него же расстрелял автомобиль одного из присутствующих.

Фартового задержали только в среду, 22 ноября, когда он вернулся в Екатеринбург из ОАЭ.