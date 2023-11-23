Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:55, 23 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в российском аэропорту

Причиной задержания Фартового стала драка в баре с директором уральской компании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Криминальный авторитет Александр Дисков по кличке Фартовый, задержанный за драку в центре Екатеринбурга, просто защищался. Об этом сообщает E1 со ссылкой на слова его адвоката.

По данным источника издания, в ночь на 12 ноября мужчина отдыхал в одном из заведений города на улице Радищева, где поссорился с другими отдыхающими. Те позвали его на улицу для разговора, а затем начали нападать. Задержанный отобрал у одного из них пистолет и стал отбиваться от нападавших рукояткой. Выстрелов не последовало. На место происшествия приехали сотрудники полиции.

Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, причиной драки стала ссора криминального авторитета с директором одной из уральских компаний. Во время конфликта с ним Фартовый достал пистолет и избил им оппонента. Мужчине диагностировали перелом основания черепа. Тем, кто пытался их разнять, Дисков угрожал оружием, а затем из него же расстрелял автомобиль одного из присутствующих.

Фартового задержали только в среду, 22 ноября, когда он вернулся в Екатеринбург из ОАЭ.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Участвовавшего в незаконном нацбатальоне украинца осудили в российском регионе

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

      В Германии правительство призвали уйти в отставку

      Стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму

      Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО

      Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира

      Обстрелявшие жилой массив в ДНР бойцы «Азова» пойдут под суд

      Пьяная сотрудница авиакомпании потерла ягодицы пассажирки и пошла под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости