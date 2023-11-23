Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 23 ноября 2023Силовые структуры

В российском аэропорту криминального авторитета задержали из-за драки

В Екатеринбурге полиция задержала криминального авторитета по кличке Фартовый

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге полиция задержала криминального авторитета по кличке Фартовый. Об этом сообщает РЕН ТВ.

12 ноября в центре города мужчина избил троих местных жителей, а также открыл огонь по ним из травматического пистолета. После драки он улетел в Дубай, однако накануне решил вернуться в Екатеринбург. Его задержали сразу же после прилета.

Ранее стало известно, что Албания передала российским правоохранительным органам криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как Вася Бандит.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер раненный в Запорожье военкор «России 24». Он попал под удар беспилотника ВСУ

      Тысячи московских школьников протестировали на востребованные профессии

      Признание готовившего подрыв российского офицера попало на видео

      Иванку Трамп заметили в красном купальнике

      Назван необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

      Раскрыт прототип часов Apple Watch

      Раскрыт способ избавиться от назойливого ночного кашля

      Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Бари Алибасова

      ЕС призвали не браться за лупу и розовые очки в вопросах Украины и Балкан

      Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости