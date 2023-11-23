В российском аэропорту криминального авторитета задержали из-за драки

В Екатеринбурге полиция задержала криминального авторитета по кличке Фартовый

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге полиция задержала криминального авторитета по кличке Фартовый. Об этом сообщает РЕН ТВ.

12 ноября в центре города мужчина избил троих местных жителей, а также открыл огонь по ним из травматического пистолета. После драки он улетел в Дубай, однако накануне решил вернуться в Екатеринбург. Его задержали сразу же после прилета.

Ранее стало известно, что Албания передала российским правоохранительным органам криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как Вася Бандит.